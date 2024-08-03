Озвучена причина "русского молчания" по обмену заключёнными с Западом
Политолог Корнилов: Сделка по обмену заключёнными готовилась РФ и Западом давно
Владимир Путин встретил в аэропорту обменянных россиян. Фото © kremlin.ru
Пока западные СМИ активно делятся подробностями большого обмена заключёнными, состоявшегося 1 августа, в РФ достаточно осторожно освещают детали сделки. О причине "русского молчания" высказался политолог Владимир Корнилов в беседе с "Царьградом".
Эксперт заявил, что сделка между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией готовилась давно, поэтому Москва не хотела сорвать её в последний момент. Из-за этого все подробности обмена держатся в режиме строжайшей секретности.
"С нашей стороны действительно не хотят сорвать эту сделку преждевременным раскрытием информации. Изначально было понятно, что в этом списке будут присутствовать фамилии людей, которых хочет вернуть Запад, и людей, которых хочет вернуть Россия", — поделился своим мнением политолог.
Напомним, что в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись 10 человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встретил глава государства Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.
В свою очередь, в США прилетели репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашова и бывший морпех Пол Уилан. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что Москве удалось заключить "феноменальную сделку", что не скажешь про Америку. Ранее он уже заявлял, что обмен можно было завершить успешнее для американцев.