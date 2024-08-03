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3 августа, 08:20

Озвучена причина "русского молчания" по обмену заключёнными с Западом

Политолог Корнилов: Сделка по обмену заключёнными готовилась РФ и Западом давно

Владимир Путин встретил в аэропорту обменянных россиян. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин встретил в аэропорту обменянных россиян. Фото © kremlin.ru

Пока западные СМИ активно делятся подробностями большого обмена заключёнными, состоявшегося 1 августа, в РФ достаточно осторожно освещают детали сделки. О причине "русского молчания" высказался политолог Владимир Корнилов в беседе с "Царьградом".

Эксперт заявил, что сделка между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией готовилась давно, поэтому Москва не хотела сорвать её в последний момент. Из-за этого все подробности обмена держатся в режиме строжайшей секретности.

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"С нашей стороны действительно не хотят сорвать эту сделку преждевременным раскрытием информации. Изначально было понятно, что в этом списке будут присутствовать фамилии людей, которых хочет вернуть Запад, и людей, которых хочет вернуть Россия", — поделился своим мнением политолог.

Напомним, что в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись 10 человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встретил глава государства Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.

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В свою очередь, в США прилетели репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашова и бывший морпех Пол Уилан. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что Москве удалось заключить "феноменальную сделку", что не скажешь про Америку. Ранее он уже заявлял, что обмен можно было завершить успешнее для американцев.

Алёна Зиновьева
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