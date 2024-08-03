Озвучена причина "русского молчания" по обмену заключёнными с Западом

Пока западные СМИ активно делятся подробностями большого обмена заключёнными, состоявшегося 1 августа, в РФ достаточно осторожно освещают детали сделки. О причине "русского молчания" высказался политолог Владимир Корнилов в беседе с "Царьградом".

Эксперт заявил, что сделка между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией готовилась давно, поэтому Москва не хотела сорвать её в последний момент. Из-за этого все подробности обмена держатся в режиме строжайшей секретности.

"С нашей стороны действительно не хотят сорвать эту сделку преждевременным раскрытием информации. Изначально было понятно, что в этом списке будут присутствовать фамилии людей, которых хочет вернуть Запад, и людей, которых хочет вернуть Россия", — поделился своим мнением политолог.