Байден сел в самолёт, на котором привезли обменянных. Сеть наполнили шутки, что он просто хотел в Россию

После того, как президент США Джо Байден встретил заключённых, прибывших в результате обмена с Россией, он почему-то решил зайти в самолёт, который их привёз. Выглядело это довольно странно, и Сеть сразу же наводнили шутки о том, что Байден просто хочет в Россию.