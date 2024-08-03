Байден сел в самолёт, на котором привезли обменянных. Сеть наполнили шутки, что он просто хотел в Россию
Белый дом: Байден зашёл в самолёт из РФ, чтобы поблагодарить экипаж
После того, как президент США Джо Байден встретил заключённых, прибывших в результате обмена с Россией, он почему-то решил зайти в самолёт, который их привёз. Выглядело это довольно странно, и Сеть сразу же наводнили шутки о том, что Байден просто хочет в Россию.
Причём находился он на борту около двух минут, и вице-президент Камала Харрис, репортёры и секьюрити даже успели забеспокоиться.
Байден сел в самолёт, на котором привезли обменянных. Видео © Х / Kate Hyde
Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил Daily Mail, что американский лидер просто решил поблагодарить экипаж судна за работу.
"Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолёта, который доставил этих отважных людей домой к их семьям", — рассказал Бейтс.
В РФ возвратились восемь человек, в частности сын депутата ГД Роман Селезнёв, Вадим Красиков, которого приговорили к пожизненному в ФРГ, находившиеся в американской тюрьме Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы вместе с детьми и другие. Россиян в аэропорту Внуково встречал лично президент России Владимир Путин. В свою очередь, в США прибыл самолёт с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой Алсу Курмашевой и экс-морпехом Полом Уиланом.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans