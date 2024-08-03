В США назвали главный страх Киева после блестящего обмена заключёнными с РФ
WP: Украина напугана "сотрудничеством" РФ и Запада по обмену заключёнными
Президент РФ Владимир Путин встречает во Внуково освобождённых россиян. Обложка © Кремль. Новости
Украинские власти не на шутку встревожены тем, что Россия смогла договориться с США о таком значительном обмене заключёнными. Киев явно напуган таким "сближением" двух стран и боится оказаться за бортом, без западных денег и военной техники. Об этом пишет Washington Post.
"По этой причине информация о соглашении по заключённым — результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном — вызвала настороженность некоторых украинцев", — отмечается в материале.
Издание приводит в качестве примера реакцию мэра Киева Виталия Кличко, по мнению которого теперь Украине есть чего опасаться, ведь обмен заключёнными между РФ и Западом может стать тенденцией и привести к "потеплению" межгосударственных отношений.
Напомним, 1 августа состоялся большой обмен заключёнными между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить освобождённых россиян. Москва передала Западу 16 заключённых, в частности репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Кандидат в американские президенты Дональд Трамп похвалил Москву и отметил, что Кремль смог заключить "потрясающую и феноменальную сделку" по обмену заключёнными с Западом.