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Регион
3 августа, 08:56

Вернувшийся по обмену сын депутата Госдумы рассказал о попытках убить его в тюрьмах США

Вернувшийся по обмену Селезнёв вспомнил, как его пытались убить его в тюрьме США

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман. Обложка © kremlin.ru

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман. Обложка © kremlin.ru

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман, вернувшийся на родину в результате обмена заключёнными, рассказал о двух попытках убить его в тюрьмах США. За почти 10 лет заключения по обвинению в кибермошенничестве он сменил несколько таких учреждений.

"Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер… Пару случаев было, когда меня чуть не убили", – рассказал Селезнёв в эфире Первого канала.

По словам россиянина, даже по ночам его будили каждые два часа и заставляли "отмечаться". Он признался, что всё ещё не верит в своё возвращение, боится проснуться в камере.

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Напомним, что 1 августа состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). В аэропорту Внуково их лично встретил глава государства Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.

Андрей Бражников
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