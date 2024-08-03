Вернувшийся по обмену сын депутата Госдумы рассказал о попытках убить его в тюрьмах США
Вернувшийся по обмену Селезнёв вспомнил, как его пытались убить его в тюрьме США
Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман. Обложка © kremlin.ru
Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман, вернувшийся на родину в результате обмена заключёнными, рассказал о двух попытках убить его в тюрьмах США. За почти 10 лет заключения по обвинению в кибермошенничестве он сменил несколько таких учреждений.
"Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер… Пару случаев было, когда меня чуть не убили", – рассказал Селезнёв в эфире Первого канала.
По словам россиянина, даже по ночам его будили каждые два часа и заставляли "отмечаться". Он признался, что всё ещё не верит в своё возвращение, боится проснуться в камере.
Напомним, что 1 августа состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). В аэропорту Внуково их лично встретил глава государства Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб.