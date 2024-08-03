Вернувшийся по обмену сын депутата Госдумы рассказал о попытках убить его в тюрьмах США

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман, вернувшийся на родину в результате обмена заключёнными, рассказал о двух попытках убить его в тюрьмах США. За почти 10 лет заключения по обвинению в кибермошенничестве он сменил несколько таких учреждений.

"Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер… Пару случаев было, когда меня чуть не убили", – рассказал Селезнёв в эфире Первого канала.