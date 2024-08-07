Любовь к Родине и вера в страну: Подполковник назвал качества, которыми должен обладать разведчик
Подполковник запаса Попов: Главное качество разведчика — это любовь к Родине
Разведчица-нелегал Анна Дульцева вместе с мужем Артёмом и детьми вернулась в Россию в результате обмена с Западом. В аэропорту её и других освобождённых встретил президент Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL
Настоящий разведчик должен обладать целым рядом качеств, чтобы не сорваться из-за напряжения и не выдать себя. Об этом заявил подполковник запаса и член ассоциации антитеррористической группы "Альфа" Андрей Попов, который в беседе с Life.ru поделился уникальным взглядом на жизнь разведчика.
Комментируя возвращение разведчицы-нелегала Анны Дульцевой на родину, он заявил, что работа в этой сфере требует постоянного напряжения, ведь разведчик ведёт двойную жизнь: он должен быть и простым гражданином, и профессионалом, остающимся в тени. Попов отметил, что для сохранения маски требуется не только выдающаяся память и способность расположить к себе людей, но и постоянный контроль над внутренним состоянием.
Подполковник объяснил, что во время выполнения задания разведчик напряжён, так как он играет двойную роль и выполняет функцию обыкновенного обывателя. При этом он осознаёт, что не должен быть никак разоблачён, благодаря присущим ему качествам.
Это и феноменальная память, и умение расположить к себе собеседников. Ему постоянно приходится поддерживать легенду, какую ему пришлось выбрать или ему сказало руководство. Вот это напряжение, которое скапливается, очень важно контролировать и не снимать его путём алкоголя или наркотиков, потому что это ведёт, конечно, в итоге к провалу.
В заключение Попов подчеркнул, что любовь к Родине и вера в страну являются основными двигателями для разведчиков, так как невозможно находиться в тюрьме и не пойти на сделку с врагом без этих качеств.
Напомним, 1 августа Россия провела крупнейший со времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину помимо Артёма и Анны Дульцевых вернулись отбывавший пожизненное заключение в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок. В аэропорту всех их лично встретил глава государства Владимир Путин. Анна Дульцева не смогла сдержать слёз, когда увидела главу государства и почётный караул.