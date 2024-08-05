"Два года были тяжёлыми": Разведчица поделилась чувствами после возвращения из-за рубежа

Разведчица-нелегал Анна Дульцева, которая вместе с супругом и детьми вернулась в Россию в результате обмена, объяснила причину своих слёз по возвращении на родину. Она рассказала, что не смогла сдержать эмоций, так как годы в тюрьме были очень тяжёлыми.

"Эти почти два года были очень тяжёлыми", — призналась она в эфире телеканала "Россия 1".