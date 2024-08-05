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5 августа, 20:09

"Два года были тяжёлыми": Разведчица поделилась чувствами после возвращения из-за рубежа

Разведчица Дульцева: Вернувшись в РФ заплакала из-за тяжёлых двух лет в тюрьме

Семейство Дульцевых после возвращения в Россию. Обложка © TACC / Михаил Воскресенский

Семейство Дульцевых после возвращения в Россию. Обложка © TACC / Михаил Воскресенский

Разведчица-нелегал Анна Дульцева, которая вместе с супругом и детьми вернулась в Россию в результате обмена, объяснила причину своих слёз по возвращении на родину. Она рассказала, что не смогла сдержать эмоций, так как годы в тюрьме были очень тяжёлыми.

"Эти почти два года были очень тяжёлыми", — призналась она в эфире телеканала "Россия 1".

Анна рассказала, что увидев президента Владимира Путина и почётный караул на выходе из самолёта, её эмоции взяли верх, и она начала плакать. Её дочь отметила, что впервые видит мать в слезах. Она пояснила, что первым чувством по возвращении на родину она испытала "огромную благодарность стране и президенту".

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Супруги-разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

Ранее российский разведчик-нелегал Анна Дульцева рассказала, что россиянина Вадима Соколова (Красикова) на обмен по сделке с Западом везли в отдельном автобусе, сопровождаемом пятерыми представителями спецслужб разных стран, тогда как остальных россиян перевозили в одном автобусе. Напомним, что среди россиян, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена с Западом, оказались Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, и Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США.

Кирилл Сосновских
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