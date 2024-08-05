Отдельный автобус и 5 охранников: Разведчица рассказала, как Запад вёз Красикова на обмен
Разведчик Дульцева: Красикова везли на обмен в окружении 5 сотрудников спецслужб
Россиянин Вадим Красиков (справа). Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Россиянина Вадима Соколова (Красикова) на обмен по сделке с Западом везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран. Об этом рассказала российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась на Родину в рамках этого обмена.
"Всех россиян посадили в один автобус, его [Красикова] посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран", — подчеркнула разведчица в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, 1 августа в Россию вернулись россияне в результате обмена с Западом. В список приехавших вошли отбывавший пожизненное заключение в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту вернувшихся лично встретил глава государства Владимир Путин.