Отдельный автобус и 5 охранников: Разведчица рассказала, как Запад вёз Красикова на обмен

Россиянина Вадима Соколова (Красикова) на обмен по сделке с Западом везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран. Об этом рассказала российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась на Родину в рамках этого обмена.