Подполковник объяснил, почему разведчица Дульцева — Штирлиц в квадрате

"Я считаю, что ей было тяжелее, чем Штирлицу. Потому что у неё были дети. Во-первых, сохранять легенду с близкими 24 часа в сутки — днём и ночью, чтобы и у детей не возникло никаких подозрений. Штирлицу в этом плане было легче, он мог один остаться, испечь картошку и хотя бы спеть про себя песню, погрустить. Такой возможности у неё не было. И конечно, она понимала всегда, что дети будут инструментом давления на неё... Это серьёзнейший инструмент торга, и если сравнивать её со Штирлицем, то она вдвойне Штирлиц", — сказал наш собеседник.