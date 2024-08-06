Подполковник объяснил, почему разведчица Дульцева — Штирлиц в квадрате
Подполковник запаса Попов: Разведчице Дульцевой пришлось тяжелее, чем Штирлицу
Разведчица-нелегал Анна Дульцева с детьми и президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Пресс-служба Кремля
Разведчица-нелегал Анна Дульцева, которая вместе с мужем Артёмом и детьми вернулась в Россию в результате обмена с Западом, — "вдвойне Штирлиц". Об этом в беседе с Life.ru заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов. По его мнению, Анне пришлось тяжелее, чем знаменитому киношному разведчику.
"Я считаю, что ей было тяжелее, чем Штирлицу. Потому что у неё были дети. Во-первых, сохранять легенду с близкими 24 часа в сутки — днём и ночью, чтобы и у детей не возникло никаких подозрений. Штирлицу в этом плане было легче, он мог один остаться, испечь картошку и хотя бы спеть про себя песню, погрустить. Такой возможности у неё не было. И конечно, она понимала всегда, что дети будут инструментом давления на неё... Это серьёзнейший инструмент торга, и если сравнивать её со Штирлицем, то она вдвойне Штирлиц", — сказал наш собеседник.
Кроме того, тяжелее разведчице было и находиться в тюрьме. Несмотря на то что "это не гестапо, как у Штирлица", на Западе, по словам подполковника, могут проводить допросы с использованием новейших разработок, когда человек "сам не понимает, что он находится под действием каких-то препаратов или каких-то специальных психологических методик".
Но, несмотря ни на что, Анна, даже осознавая все эти риски, держалась, заключил Попов.
Напомним, 1 августа Россия провела крупнейший со времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину помимо Артёма и Анны Дульцевых вернулись отбывавший пожизненное заключение в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок. В аэропорту всех их лично встретил глава государства Владимир Путин. Анна Дульцева не смогла сдержать слёз, когда увидела главу государства и почётный караул.