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2 августа, 10:25

В Кремле раскрыли, какая участь грозила на Западе вернувшимся в РФ разведчикам Дульцевым

Песков: На Западе российских разведчиков могли лишить родительских прав

Российских разведчиков-нелегалов Анну и Артёма Дульцевых, которые вчера венулись в Россию в рамках обмена заключёнными, на Западе могли лишить родительских прав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нелегалы сидели в тюрьме. Они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", — заявил официальный представитель Кремля.

Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские
Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолёте узнали, что они русские

Напомним, что вчера Россия, Штаты, Германия, Белоруссия и Словения провели большой обмен заключёнными. В РФ прилетели Вадим Красиков, содержавшийся в немецкой тюрьме, Артём и Анна Дульцевы, заточённые в Словении, Михаил Никушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши, Роман Селезнёв, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок из Штатов. В свою очередь, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании заключённых, которых передали западным странам.

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Александр Юнашев
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