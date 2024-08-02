В Кремле раскрыли, какая участь грозила на Западе вернувшимся в РФ разведчикам Дульцевым
Песков: На Западе российских разведчиков могли лишить родительских прав
Российских разведчиков-нелегалов Анну и Артёма Дульцевых, которые вчера венулись в Россию в рамках обмена заключёнными, на Западе могли лишить родительских прав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нелегалы сидели в тюрьме. Они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", — заявил официальный представитель Кремля.
Напомним, что вчера Россия, Штаты, Германия, Белоруссия и Словения провели большой обмен заключёнными. В РФ прилетели Вадим Красиков, содержавшийся в немецкой тюрьме, Артём и Анна Дульцевы, заточённые в Словении, Михаил Никушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши, Роман Селезнёв, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок из Штатов. В свою очередь, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании заключённых, которых передали западным странам.
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