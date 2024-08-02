В Кремле раскрыли, какая участь грозила на Западе вернувшимся в РФ разведчикам Дульцевым

Российских разведчиков-нелегалов Анну и Артёма Дульцевых, которые вчера венулись в Россию в рамках обмена заключёнными, на Западе могли лишить родительских прав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нелегалы сидели в тюрьме. Они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", — заявил официальный представитель Кремля.