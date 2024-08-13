"Володя, так не делается": Бывший сосед Зеленского обратился к нему из плена
Пленённый экс-сосед призвал Зеленского сравнить отношение к военным в РФ и в ВСУ
Попавший в плен украинец Юрий Даниленко, который вырос в одном дворе с Владимиром Зеленским, передал ему привет и призвал сравнить отношение к военнослужащим ВСУ в плену и в самой армии. Видео с обращением, снятое бойцами российского добровольческого отряда "Невский", в телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Александр Сладков.
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из плена. Видео © Telegram / Сладков+
"С Зеленским в одном дворе вырос. <...> Меня зовут Даниленко Юрий Владимирович, передаю огромный привет Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Не делается так", — сказал пленный.
По его словам, командование украинской армии использует солдат, отправляя их на передовую "как пушечное мясо на отработку".
О попадании бывшего соседа Зеленского в плен стало известно накануне. Ещё неделю назад Юрий Даниленко из Кривого Рога попытался перейти на нашу сторону, но в тот раз сослуживцы отреагировали на это стрельбой. Истекая кровью, мужчина смог вынести на себе раненого бойца ВС РФ и доставить его в российский тыл.
Напомним, что еженедельно в российский плен сдаются десятки украинских солдат. Чаще всего они не имеют никакой подготовки или впервые держат в руках оружие. Командование посылает их на бессмысленные задачи без конкретных указаний.
Кадр из видео Telegram / Сладков+