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13 августа, 09:56

"Володя, так не делается": Бывший сосед Зеленского обратился к нему из плена

Пленённый экс-сосед призвал Зеленского сравнить отношение к военным в РФ и в ВСУ

Попавший в плен украинец Юрий Даниленко, который вырос в одном дворе с Владимиром Зеленским, передал ему привет и призвал сравнить отношение к военнослужащим ВСУ в плену и в самой армии. Видео с обращением, снятое бойцами российского добровольческого отряда "Невский", в телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Александр Сладков.

Бывший сосед Зеленского обратился к нему из плена. Видео © Telegram / Сладков+

"С Зеленским в одном дворе вырос. <...> Меня зовут Даниленко Юрий Владимирович, передаю огромный привет Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Не делается так", — сказал пленный.

По его словам, командование украинской армии использует солдат, отправляя их на передовую "как пушечное мясо на отработку".

О попадании бывшего соседа Зеленского в плен стало известно накануне. Ещё неделю назад Юрий Даниленко из Кривого Рога попытался перейти на нашу сторону, но в тот раз сослуживцы отреагировали на это стрельбой. Истекая кровью, мужчина смог вынести на себе раненого бойца ВС РФ и доставить его в российский тыл.

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Напомним, что еженедельно в российский плен сдаются десятки украинских солдат. Чаще всего они не имеют никакой подготовки или впервые держат в руках оружие. Командование посылает их на бессмысленные задачи без конкретных указаний.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Сладков+

Наталья Демьянова
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