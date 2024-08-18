"Говорить с укробандеровцами не о чем": Захарова высказалась о переговорах с Киевом
Захарова: Разговаривать с киевским режимом, убивающим гражданских, не о чем
Разговаривать с киевским режимом, который убивает мирных граждан и создаёт угрозы ядерной безопасности, не о чем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что после 6 августа весь мир увидел "бандитскую вылазку укробандеровцев в Курскую область", а также их зверства в отношении мирных граждан, медиков, спасателей и волонтёров, Кроме того, ВСУ регулярно совершают атаки на гражданский автотранспорт, обстреливают жилые дома и создают угрозу для ядерной безопасности.
"Разумеется, как сказал [президент РФ] Владимир Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В связи с этим дипломат призвала Запад побудить Киев отказаться от террористических методов ведения боевых действий на российской территории. Она также напомнила, что после апреля 2022 года, когда Незалежная вышла из переговоров с РФ и через пять месяцев сама себе юридически запретили их проведение, единственные контакты между сторонами осуществлялись через посредников лишь по гуманитарным вопросам, в особенности по обмену пленными. При этом у Киева неоднократно были шансы на переговоры, подчеркнула Захарова. В частности, в июне, когда на встрече с руководством МИД РФ Путин озвучил предложение, "открывавшее реальную перспективу "для прекращения огня и выхода на урегулирования ситуации мирным путём.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском превысили 3,4 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в свою очередь заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
Telegram / МИД России