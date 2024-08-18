Она отметила, что после 6 августа весь мир увидел "бандитскую вылазку укробандеровцев в Курскую область", а также их зверства в отношении мирных граждан, медиков, спасателей и волонтёров, Кроме того, ВСУ регулярно совершают атаки на гражданский автотранспорт, обстреливают жилые дома и создают угрозу для ядерной безопасности.

В связи с этим дипломат призвала Запад побудить Киев отказаться от террористических методов ведения боевых действий на российской территории. Она также напомнила, что после апреля 2022 года, когда Незалежная вышла из переговоров с РФ и через пять месяцев сама себе юридически запретили их проведение, единственные контакты между сторонами осуществлялись через посредников лишь по гуманитарным вопросам, в особенности по обмену пленными. При этом у Киева неоднократно были шансы на переговоры, подчеркнула Захарова. В частности, в июне, когда на встрече с руководством МИД РФ Путин озвучил предложение, "открывавшее реальную перспективу "для прекращения огня и выхода на урегулирования ситуации мирным путём.