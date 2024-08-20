"Речь идёт о миллионах": Зеленский заявил о рекордном оттоке граждан с Украины

Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с территории Незалежной. Помимо этого, выступая перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины, он также заявил о создании в стране нового ведомства, которое будет заниматься работой с выехавшими из этого государства гражданами.

"Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей <...> речь идёт о миллионах и миллионах наших украинцев", — сообщил Зеленский.

Зеленский считает, что покинувшие территорию Незалежной люди якобы находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной. В связи с этим для противодействия этой пропаганде на Украине будет создано новое министерство.

"Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — всё это будет сферой ответственности новой институции", — уточнил Зеленский.