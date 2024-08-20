ВСУ за сутки потеряли до 350 солдат и 25 единиц бронетехники в Курской области
Украинская армия за сутки потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники во время операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, 2 миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы", — рассказали представители ведомства.
Ранее Армия России помешала продвижению украинских солдат у четырёх посёлков в Курской области. ВСУ лишились свыше 60 военнослужащих, двух танков, восьми бронемашин и шести автомобилей в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.
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