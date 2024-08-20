ВСУ за сутки потеряли до 350 солдат и 25 единиц бронетехники в Курской области

Украинская армия за сутки потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники во время операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, 2 миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы", — рассказали представители ведомства.