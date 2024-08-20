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20 августа, 11:31

Авиация РФ уничтожила резервы ВСУ в Сумской области перед выдвижением к Курску

Истребитель Су-30СМ2. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"

Истребитель Су-30СМ2. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области перед отправкой в Курскую область. Об этом сказано в сообщении Минобороны России о ситуации на границе на 20 августа.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень", — отчитались в ведомстве.

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Ранее Апты Алаудинов заявил, что ВСУ полностью утратили контроль над ситуацией в Курской области, а спецназ "Ахмат" продолжает уничтожать остатки украинских подразделений в приграничье. По его словам, инициатива окончательно закрепилась за ВС РФ. Командир "Ахмата" также спрогнозировал сроки завершения боёв в Курской области и в целом окончания СВО.

Андрей Бражников
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