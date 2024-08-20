В Госдуме объявили наказание для "садистов из ВСУ" за извращённые убийства под Курском Журавлёв призвал казнить бандеровцев, расстрелявших гражданских под Курском 20 августа, 10:47 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие расстреливают мирных граждан, руководствуясь "заветами Степана Бандеры", все их преступления нужно фиксировать и после Победы привлечь к ответственности. Об этом Life.ru рассказал депутат ГД РФ, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

На Украине давняя традиция издевательств над мирным населением. В своё время, во Вторую мировую, бандеровцы устроили полякам Волынскую резню. И советские прокуроры, которые потом разбирались во всех обстоятельствах случившегося, были поражены тем, сколько разных способов убийства было выдумано Алексей Журавлёв депутат Госдумы РФ

Парламентарий подчеркнул, что нынешние наследники Степана Бандеры стараются не отставать от своих идейных вдохновителей, расстреливая гражданских. По его словам, это для них какое-то "особое извращение, как будто садисты испытывают удовольствие от убийства гражданских, которые не могут за себя постоять".

Журавлёв уверен, что все эти преступления непременно нужно протоколировать, чтобы потом после победы в СВО привлечь убийц к ответственности. А в порядке исключения можно для них и мораторий на смертную казнь временно отменить, отметил депутат.

Ранее командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что есть неоспоримые доказательства того, что бойцы ВСУ расстреливали в упор мирных граждан в Курской области. Он добавил, что большое число украинских военных уже уничтожены в приграничных районах. По его словам, обстановка в регионе контролируется российскими силами.