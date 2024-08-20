Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО
Алаудинов: Бои в Курской области и СВО завершатся в течение двух-трёх месяцев
Боестолкновения в Курской области, как и СВО в целом, завершатся в течение двух-трёх месяцев. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лу Юйгуану, фрагмент которого был опубликован телеканалом Phoenix.
Апты Алаудинов об обстановке в Курской области. Видео © Telegram / China Army
"Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится. Не только на Курском направлении, а полностью всё СВО", — сказал генерал.
Ранее Апты Алаудинов заявил, что ВСУ полностью утратили контроль над ситуацией в Курской области, а спецназ "Ахмат" продолжает уничтожать остатки украинских подразделений в приграничье. По его словам, инициатива на курском направлении окончательно закрепилась за ВС РФ.
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