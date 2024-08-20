Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО

Боестолкновения в Курской области, как и СВО в целом, завершатся в течение двух-трёх месяцев. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лу Юйгуану, фрагмент которого был опубликован телеканалом Phoenix.

Апты Алаудинов об обстановке в Курской области. Видео © Telegram / China Army

"Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится. Не только на Курском направлении, а полностью всё СВО", — сказал генерал.