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20 августа, 09:36

Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО

Алаудинов: Бои в Курской области и СВО завершатся в течение двух-трёх месяцев

Боестолкновения в Курской области, как и СВО в целом, завершатся в течение двух-трёх месяцев. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лу Юйгуану, фрагмент которого был опубликован телеканалом Phoenix.

Апты Алаудинов об обстановке в Курской области. Видео © Telegram / China Army

"Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится. Не только на Курском направлении, а полностью всё СВО", — сказал генерал.

Алаудинов: ВСУ передислоцируются в Курской области для атаки в новом месте
Алаудинов: ВСУ передислоцируются в Курской области для атаки в новом месте

Ранее Апты Алаудинов заявил, что ВСУ полностью утратили контроль над ситуацией в Курской области, а спецназ "Ахмат" продолжает уничтожать остатки украинских подразделений в приграничье. По его словам, инициатива на курском направлении окончательно закрепилась за ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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