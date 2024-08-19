Алаудинов: ВСУ передислоцируются в Курской области для атаки в новом месте

В Курской области подразделения ВСУ передислоцируются, чтобы попытаться начать атаку на новом участке. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, заверив, что российские войска держат ситуацию под контролем.

"Вчера было несколько волн наката у противника. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники. На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны", — сказал в беседе с ТАСС командир спецназа "Ахмат".

По словам Алаудинова, ВС РФ фиксируют все передвижения ВСУ и "готовы встретить противника, что бы он ни сделал".