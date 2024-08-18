В Молдавии предупредили, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье

В случае развития неблагоприятного сценария для Украины, Киев может заявить о желании открыть второй фронт на территории Приднестровья. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

"Мы опасаемся того, что при каких-то сценариях, невыгодных Киеву, кому-то захочется открыть второй фронт в Приднестровье", — заявил Додон журналистам.

Он также призвал действующие власти Молдавии заняться решением проблемы Приднестровья, а не наращиванием военной мощи.