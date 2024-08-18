В Молдавии предупредили, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье
Додон выразил опасение, что Киев откроет второй фронт в Приднестровье
В случае развития неблагоприятного сценария для Украины, Киев может заявить о желании открыть второй фронт на территории Приднестровья. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
"Мы опасаемся того, что при каких-то сценариях, невыгодных Киеву, кому-то захочется открыть второй фронт в Приднестровье", — заявил Додон журналистам.
Он также призвал действующие власти Молдавии заняться решением проблемы Приднестровья, а не наращиванием военной мощи.
Политик добавил, что любые агрессивные действия Украины в Приднестровье, которое является частью Молдавии, должны быть резко осуждено мировым сообществом. Киев не имеет права на подобные шаги без согласия президента Молдавии Майи Санду, указал Додон. Вместо этого, считает политик, власти республики должны призвать украинцев сообща решить вопрос Приднестровья. Однако экс-президент выразил сомнения, что Кишинёв готов к этому сейчас.
Ранее Life.ru сообщал, что Санду уличили в подготовке к войне. В начале года приднестровские власти обратились к России за помощью в избавлении республики от экономической блокады Молдавии. В МИД РФ заявили, что Украина продвигает в Приднестровье силовой вариант решения вопроса, что осложняет поиск путей для мирного урегулирования ситуации.
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