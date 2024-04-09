МИД РФ: Украина продвигает силовой сценарий в Приднестровье

Украина продвигает силовые сценарии решения проблемы Приднестровья, что затрудняет поиск путей урегулирования. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Меры экономического и иного давления Кишинёва на Тирасполь, а также продвигаемые Киевом силовые сценарии решения приднестровской проблемы не приближают, а затрудняют поиск жизнеспособных путей урегулирования", — сказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, недавний призыв местных депутатов к России и международным организациям за помощью показывает, насколько напряжена ситуация вокруг региона. Он отметил, что это обращение будет "самым внимательным образом" рассмотрено, так как в Приднестровье проживают 220 тысяч россиян, из-за чего этот регион находится в поле внимания Москвы.

Говоря об объявлении в розыск МВД Украины главного переговорщика от Приднестровья и по совместительству главы его МИД Виталия Игнатьева, дипломат назвал это ещё одним фактором эскалации. То же касается и недавних поправок в законодательстве о противодействии сепаратизму, принятых в Молдавии.

"Решение Киева наносит серьёзный удар по переговорному процессу. Ожидаем адекватной реакции на это со стороны ОБСЕ накануне запланированного на 12 апреля визита в регион действующего председателя организации [главы МИД Мальты Яна] Борга", — добавил Полищук.