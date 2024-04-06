Премьер Молдавии заявил о провокационном подтексте атаки БПЛА в Приднестровье
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в разговоре с журналистами назвал атаку дроном-камикадзе воинской части в Приднестровье провокацией.
"Мы столкнулись с ещё одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх", — процитировал премьера Речана в своём телеграм-канале его пресс-секретарь Даниел Водэ.
Глава Правительства Молдавии утверждает, что эта провокация якобы поддерживается Россией, чтобы вызвать волнения в молдавском обществе.
Примечательно, что молдавского премьера с похожим заявлением опередил Дмитрий Песков, который рассказал, что удар БПЛА произвели для провокации с целью обострить обстановку вокруг региона. Сама атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошла 5 апреля. Беспилотник заметили в Рыбницком районе Приднестровья, расположенном вблизи украинской границы.
Telegram / Daniel Vodă