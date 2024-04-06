Премьер Молдавии заявил о провокационном подтексте атаки БПЛА в Приднестровье

"Мы столкнулись с ещё одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх", — процитировал премьера Речана в своём телеграм-канале его пресс-секретарь Даниел Водэ.