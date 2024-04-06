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6 апреля, 16:47

Премьер Молдавии заявил о провокационном подтексте атаки БПЛА в Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в разговоре с журналистами назвал атаку дроном-камикадзе воинской части в Приднестровье провокацией.

"Мы столкнулись с ещё одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность. Эти провокации уже не могут вызвать панику или страх", — процитировал премьера Речана в своём телеграм-канале его пресс-секретарь Даниел Водэ.

Глава Правительства Молдавии утверждает, что эта провокация якобы поддерживается Россией, чтобы вызвать волнения в молдавском обществе.

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Примечательно, что молдавского премьера с похожим заявлением опередил Дмитрий Песков, который рассказал, что удар БПЛА произвели для провокации с целью обострить обстановку вокруг региона. Сама атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошла 5 апреля. Беспилотник заметили в Рыбницком районе Приднестровья, расположенном вблизи украинской границы.

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Telegram / Daniel Vodă

Владимир Озеров
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