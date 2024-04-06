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6 апреля, 11:17

МИД РФ назвал цель атаки дрона на воинскую часть в Приднестровье

МИД РФ: Атака БПЛА на воинскую часть в Приднестровье является провокацией

Атака дрона-камикадзе на воинскую базу в Рыбницком районе Приднестровья (ПМР) устроена для провокации с целью обострить обстановку вокруг региона. Об этом сказано в тексте официального комментария представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция. Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряжённой ситуации вокруг Приднестровья", — заметила дипломат.

МИД РФ ожидает проверки всех деталей происшествия и рассчитывает, что организаторы этой опрометчивой акции полностью осознают её опасные последствия, подчеркнула Захарова.

СК ПМР начал расследование атаки дрона на воинскую часть в Рыбницком районе
СК ПМР начал расследование атаки дрона на воинскую часть в Рыбницком районе

Ранее дрон-камикадзе атаковал воинскую часть часть в Рыбницком районе Приднестровья, которая находится вблизи украинской границы. Обошлось без жертв. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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