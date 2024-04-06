СК ПМР начал расследование атаки дрона на воинскую часть в Рыбницком районе
Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики приступил к расследованию атаки БПЛА по территории одной из республиканских воинских частей Рыбницкого района. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.
"5 апреля примерно в 14:30 в результате атаки беспилотника произошёл взрыв в одной из войсковых частей Министерства обороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе. Повреждён автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. Пострадавших и жертв нет", — сообщили в местном СК.
При осмотре места происшествия были найдены фрагменты взорвавшегося беспилотного аппарата из металла и пластика, предварительно, им оказался FPV-дрон. Заведено уголовное дело о диверсии (часть 1 статьи 277 УК ПМР). СК назначил проведение экспертизы взрывчатых веществ и следов взрыва. Криминалистам были переданы для анализа все изъятые с места происшествия объекты. Следователи устанавливают причастных к происшествию лиц.
Это не первая атака беспилотного аппарата по в/ч в ПМР. Напомним, в начале марта удару дрона подверглась воинская часть в столице республики — Тирасполе. Следствием взрыва стало возгорание, в результате которого был полностью уничтожен вертолёт. Тем не менее никто из людей не пострадал. Звучали версии о том, что БПЛА прилетел с территории Незалежной, однако правительство Молдовы после контактов с Киевом опровергло эти предположения, заявив, что атаки со стороны украинской границы по приднестровской территории не было. Второй прилёт дрона произошёл вчера, 5 апреля. Целью стала воинская часть, расположенная в шести километрах от границы с Незалежной.
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