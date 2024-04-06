СК ПМР начал расследование атаки дрона на воинскую часть в Рыбницком районе

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики приступил к расследованию атаки БПЛА по территории одной из республиканских воинских частей Рыбницкого района. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

"5 апреля примерно в 14:30 в результате атаки беспилотника произошёл взрыв в одной из войсковых частей Министерства обороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе. Повреждён автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. Пострадавших и жертв нет", — сообщили в местном СК.

При осмотре места происшествия были найдены фрагменты взорвавшегося беспилотного аппарата из металла и пластика, предварительно, им оказался FPV-дрон. Заведено уголовное дело о диверсии (часть 1 статьи 277 УК ПМР). СК назначил проведение экспертизы взрывчатых веществ и следов взрыва. Криминалистам были переданы для анализа все изъятые с места происшествия объекты. Следователи устанавливают причастных к происшествию лиц.