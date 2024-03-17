МГБ Приднестровья сообщило об атаке БПЛА на воинскую часть в Тирасполе
Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Первый Приднестровский | ТВ ПМР
Воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе. В результате взрыва сгорел вертолёт, сообщает Первый Приднестровский телеканал.
Сожжённый в воинской части в Тирасполе после атаки дрона вертолёт. Видео © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР
"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", — говорится в публикации.
Жертв удалось избежать. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что властям Приднестровья на фоне провокационной экономической политики Кишинёва пришлось перейти к более решительным действиям и обратиться за помощью к России. Депутаты ПМР напомнили, что в регионе проживает 220 тысяч граждан РФ.