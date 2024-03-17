Регион

Уведомления отключены

17 марта, 15:22

МГБ Приднестровья сообщило об атаке БПЛА на воинскую часть в Тирасполе

Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Первый Приднестровский | ТВ ПМР

Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Первый Приднестровский | ТВ ПМР

Воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе. В результате взрыва сгорел вертолёт, сообщает Первый Приднестровский телеканал.

Сожжённый в воинской части в Тирасполе после атаки дрона вертолёт. Видео © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", говорится в публикации.

Жертв удалось избежать. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

"Зайти через кровь": Названы два метода выхода из кризиса в Приднестровье
"Зайти через кровь": Названы два метода выхода из кризиса в Приднестровье

Ранее Life.ru рассказывал о том, что властям Приднестровья на фоне провокационной экономической политики Кишинёва пришлось перейти к более решительным действиям и обратиться за помощью к России. Депутаты ПМР напомнили, что в регионе проживает 220 тысяч граждан РФ.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Приднестровье
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров