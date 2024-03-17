МГБ Приднестровья сообщило об атаке БПЛА на воинскую часть в Тирасполе

Воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе. В результате взрыва сгорел вертолёт, сообщает Первый Приднестровский телеканал.

Сожжённый в воинской части в Тирасполе после атаки дрона вертолёт. Видео © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", — говорится в публикации.