Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 15:33

МГБ: Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья неподалёку от украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Сегодня в 14.35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что жертв в результате инцидента нет. В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Заведено уголовное дело.

Война за Приднестровье: Что для России означает строительство новой базы НАТО в Румынии
Война за Приднестровье: Что для России означает строительство новой базы НАТО в Румынии

Ране Life.ru сообщал, в марте воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе, в результате чего сгорел вертолёт. Пострадавших, к счастью, не было. Позже правительство Молдовы выступило с опровержением информации. Кишинёв сослался на Киев, заявив, что никакой атаки с украинской территории по Приднестровью не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Приднестровье
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров