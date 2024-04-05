МГБ: Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья неподалёку от украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Сегодня в 14.35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что жертв в результате инцидента нет. В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Заведено уголовное дело.
Ране Life.ru сообщал, в марте воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе, в результате чего сгорел вертолёт. Пострадавших, к счастью, не было. Позже правительство Молдовы выступило с опровержением информации. Кишинёв сослался на Киев, заявив, что никакой атаки с украинской территории по Приднестровью не было.
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