МГБ: Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья неподалёку от украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Сегодня в 14.35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что жертв в результате инцидента нет. В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Заведено уголовное дело.