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17 марта, 17:52

В Молдавии не подтвердили факт атаки на Приднестровье после контактов с Киевом

Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР

Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР

Правительство Молдовы выступило с опровержением информации из Приднестровья об ударе с территории Украины по военному лагерю в непризнанной республике. Об этом сообщает пресс-служба местного бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

Атака БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Видео © Telegram / Первый приднестровский | ТВ ПМР

"Власти в Кишинёве, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион", — сказано в телеграм-канале.

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Ранее в Приднестровье сообщили об ударе беспилотника по военной базе в Тирасполе. Уточняется, что в воинской части произошёл взрыв после атаки дрона, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Жертв и пострадавших удалось избежать. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Озеров
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