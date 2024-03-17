В Молдавии не подтвердили факт атаки на Приднестровье после контактов с Киевом
Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР
Правительство Молдовы выступило с опровержением информации из Приднестровья об ударе с территории Украины по военному лагерю в непризнанной республике. Об этом сообщает пресс-служба местного бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.
Атака БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Видео © Telegram / Первый приднестровский | ТВ ПМР
"Власти в Кишинёве, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион", — сказано в телеграм-канале.
Ранее в Приднестровье сообщили об ударе беспилотника по военной базе в Тирасполе. Уточняется, что в воинской части произошёл взрыв после атаки дрона, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Жертв и пострадавших удалось избежать. Возбуждено уголовное дело.