В Молдавии не подтвердили факт атаки на Приднестровье после контактов с Киевом

Правительство Молдовы выступило с опровержением информации из Приднестровья об ударе с территории Украины по военному лагерю в непризнанной республике. Об этом сообщает пресс-служба местного бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

Атака БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Видео © Telegram / Первый приднестровский | ТВ ПМР

"Власти в Кишинёве, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион", — сказано в телеграм-канале.