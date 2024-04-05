Восемь следователей ранены при взрыве сбитого на подлёте к аэродрому дрона ВСУ под Ростовом Голубев: В Ростовской области сдетонировало СВУ на сбитом БПЛА, ранены 8 человек 5 апреля, 10:25 Вражеский дрон. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Ростовской области восемь человек получили травмы, проводя следственные действия на месте падения украинских беспилотников на подлёте к аэродрому. Причиной ранений стала детонация бомбы на одном из дронов. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников", — говорится в тексте.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу, также в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводится следствие по факту случившегося.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что более 40 воздушных целей уничтожено дежурными средствами ПВО во время массированной атаки БПЛА на территорию региона. Повреждения получила местная электроподстанция.

Авторы Татьяна Миссуми