Возле нефтебазы под Подольском обнаружили упавший беспилотник

В подмосковном Подольске нашли упавший беспилотник. При падении аппарата никто из жителей не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Уважаемые жители Подольска! 4 апреля, в поле недалеко от нефтебазы "Новосёлки", был обнаружен беспилотный летательный аппарат. На месте оперативно сработали специалисты экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие", — сказано в публикации чиновника.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российскими системами противовоздушной обороны сегодняшней ночью и ранним утром были поражены и перехвачены 53 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. Так, в небе Ростовской области были сбиты 44 беспилотника, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областями, и ещё шесть над Краснодарским краем.