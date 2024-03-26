В Приднестровье опровергли планы просить о присоединении к России

Приднестровье пока не собирается просить Москву о вхождении в состав России. С таким заявлением во вторник, 26 марта, выступил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, комментируя информацию о планах сделать соответствующее обращение на состоявшемся 28 февраля съезде депутатов всех уровней региона.

"Это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы сорвать проведение съезда депутатов", — отметил он в беседе с RTVI.

Как подчеркнул Игнатьев, съезд хотел показать соседним государствам обострение отношений между Кишинёвом и Тирасполем на фоне застоя в переговорах. Парламентарии, по его словам, посоветовали кабмину обратиться к международному сообществу, в том числе РФ, которая вместе с ОБСЕ и Украиной является посредником в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от Евросоюза и Америки). Кроме того, Игнатьев напомнил, что на референдуме 2006 года в Приднестровье граждане (97,1%) выступили за независимость от Молдавии и присоединение к РФ.