Народ Молдавии всегда будет дружить с Россией, уверена башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Соответствующее заявление она сделала, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы автономии, тёплые отношения сохранятся, несмотря на действия президента республики Майи Санду и её партии "Действие и солидарность".

Гуцул — об отношениях народов России и Молдавии. Видео © RT

"Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет", — отметила Гуцул в беседе с RT.