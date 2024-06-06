ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 14:15

Действия Санду не помешают дружбе России и Молдавии, заявила Гуцул

Гуцул уверена, что народ Молдавии всегда будет дружить с Россией

Народ Молдавии всегда будет дружить с Россией, уверена башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Соответствующее заявление она сделала, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы автономии, тёплые отношения сохранятся, несмотря на действия президента республики Майи Санду и её партии "Действие и солидарность".

Гуцул — об отношениях народов России и Молдавии. Видео © RT

"Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет", — отметила Гуцул в беседе с RT.

Именно этот настрой её соотечественников призван показать "Молдавский двор", открытый на ПМЭФ. Гуцул назвала большой честью право представлять её родину на мероприятии.

Гуцул заявила, что молдавские власти хотят через суд лишить её мандата
Гуцул заявила, что молдавские власти хотят через суд лишить её мандата

Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал в среду, 5 июня. Масштабный форум продлится до 8 июня, его основной темой стала "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Ожидается, что 7 июня на площадке выступит президент Владимир Путин. Участие в мероприятии подтвердили 136 государств, в частности, там открыли "Молдавский двор". Экспозиция, посвящённая культуре постсоветской республики, собрала десятки любителей вина и танцев.

Обложка ©

RT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Гагаузия
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров