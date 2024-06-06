Действия Санду не помешают дружбе России и Молдавии, заявила Гуцул
Гуцул уверена, что народ Молдавии всегда будет дружить с Россией
Народ Молдавии всегда будет дружить с Россией, уверена башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Соответствующее заявление она сделала, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы автономии, тёплые отношения сохранятся, несмотря на действия президента республики Майи Санду и её партии "Действие и солидарность".
Гуцул — об отношениях народов России и Молдавии. Видео © RT
"Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет", — отметила Гуцул в беседе с RT.
Именно этот настрой её соотечественников призван показать "Молдавский двор", открытый на ПМЭФ. Гуцул назвала большой честью право представлять её родину на мероприятии.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал в среду, 5 июня. Масштабный форум продлится до 8 июня, его основной темой стала "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Ожидается, что 7 июня на площадке выступит президент Владимир Путин. Участие в мероприятии подтвердили 136 государств, в частности, там открыли "Молдавский двор". Экспозиция, посвящённая культуре постсоветской республики, собрала десятки любителей вина и танцев.