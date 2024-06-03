Гуцул заявила, что молдавские власти хотят через суд лишить её мандата

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что власти Молдавии с помощью возбуждения уголовных дел хотят лишить её мандата лидера автономии. Об этом она сказала перед началом заседания суда. Дело, по её словам, просто сфабриковали.

"Цель этих судебных заседаний — вынести решение, которое нужно правящей Партии действия и солидарности. Они не хотят, чтобы я была главой Гагаузии, и принимают разные меры, чтобы лишить меня мандата. Им не нравится то, что я работаю на благо жителей автономии", — сказала Гуцул перед заседанием, выразив надежду, что молдавские судьи будут действовать в рамках закона.