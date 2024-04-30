Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика

Заседание суда по делу руководительницы Гагаузии Евгении Гуцул решили перенести. Как рассказал ТАСС адвокат политика Вадим Бэнару, такое решение было принято из-за отсутствия переводчика на русский язык.

"Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык", — объяснил собеседник агентства. Прокурора через судью попросили выдать защите заключение на русском языке.

Сама Гуцул рассказала, что её дело направили в суд 23 апреля. Доступ к материалам для адвокатов был предоставлен на следующий день, но они были только на молдавском языке. Политик поблагодарила сторонников, собравшихся возле здания суда, чтобы её поддержать. Она заявила, что дела против неё сфабрикованы и политизированы, а стоит за этим молдавский президент Майя Санду и её Партия действия и солидарности.

Гуцул предъявили обвинения по двум эпизодам якобы незаконного получения средств от преступной организации, на которые финансировалась избирательная кампания. Для неё это может обернуться штрафом или семью годами тюрьмы с запретом занимать определённые должности.