Президента Молдавии уличили в подготовке к войне
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что действия Санду ведут страну к войне
Нынешний президент Молдавии Майя Санду подготавливает страну к войне. С соответствующим заявлением в беседе с ТАСС выступил бывший молдавский глава, а также лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал журналистам, что Санду последние год-полтора готовит республику к боевым действиям. Об этом говорят постоянные совместные учения с военными Североатлантического альянса, а также предоставление молдавских аэропортов для американских самолётов.
Помимо того, во время её правления через страну на Украину проходят какие-то "непонятные закрытые грузы" из Румынии и НАТО. В то же время она активно закупает вооружение, созывает в военкоматы резервистов, также увеличен бюджет Министерства обороны в четыре раза.
"Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и её кураторы готовят Молдову к войне", — заявил Додон.
Собеседник информагентства также рассказал, что это очень беспокоит молдавских граждан. Он со своими единомышленниками также надеется, что до выборов ничего не произойдёт, а после них уже будет другой глава государства, который будет гарантией мира.
"Майя Санду — это путь к войне", — сообщил бывший молдавский президент, отметив, что жителям страны это не нужно.
Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что народ Молдавии всегда будет дружить с Россией. По словам главы автономии, тёплые отношения сохранятся, несмотря на действия президента республики Майи Санду.
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