Нынешний президент Молдавии Майя Санду подготавливает страну к войне. С соответствующим заявлением в беседе с ТАСС выступил бывший молдавский глава, а также лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал журналистам, что Санду последние год-полтора готовит республику к боевым действиям. Об этом говорят постоянные совместные учения с военными Североатлантического альянса, а также предоставление молдавских аэропортов для американских самолётов.

Помимо того, во время её правления через страну на Украину проходят какие-то "непонятные закрытые грузы" из Румынии и НАТО. В то же время она активно закупает вооружение, созывает в военкоматы резервистов, также увеличен бюджет Министерства обороны в четыре раза.

"Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и её кураторы готовят Молдову к войне", — заявил Додон.

Собеседник информагентства также рассказал, что это очень беспокоит молдавских граждан. Он со своими единомышленниками также надеется, что до выборов ничего не произойдёт, а после них уже будет другой глава государства, который будет гарантией мира.

"Майя Санду — это путь к войне", — сообщил бывший молдавский президент, отметив, что жителям страны это не нужно.