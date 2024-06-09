Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии

Бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что будет участвовать в предстоящих в ноябре текущего года президентских выборах в Молдавии. Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Собеседник информагентства заявил, что последние месяцы настаивал на едином кандидате от всех оппозиционных нынешней власти партий. Если его не найдут, то социалистам придётся участвовать со своим кандидатом, которым, возможно, станет сам Додон.

"Если все партии пойдут отдельно, имея общую стратегию объединиться во втором туре против нынешней власти, то Партия социалистов выдвинет своего кандидата, и, конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия", — заявил Додон.