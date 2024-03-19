МИД Молдавии вызвал посла РФ и объявил о высылке российского дипломата

МИД Молдавии выразил протест послу Российской Федерации Олегу Васнецову из-за проведения выборов президента РФ на территории Приднестровского региона и объявил о высылке одного из сотрудников посольства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале .

"Посол РФ Олег Васнецов вызван в МИД. Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента РФ на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей. Послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата", — заявили в министерстве.