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19 марта, 09:26

МИД Молдавии вызвал посла РФ и объявил о высылке российского дипломата

Молдавия объявила сотрудника Посольства РФ персоной нон грата из-за выборов

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерациив Республике Молдова Олег Васнецов. Фото © Посольство РФ

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации
в Республике Молдова Олег Васнецов. Фото © Посольство РФ

МИД Молдавии выразил протест послу Российской Федерации Олегу Васнецову из-за проведения выборов президента РФ на территории Приднестровского региона и объявил о высылке одного из сотрудников посольства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале.

"Посол РФ Олег Васнецов вызван в МИД. Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента РФ на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей. Послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата", заявили в министерстве.

Российскому дипломату, объявленному нежелательным на территории Молдавии, предписано покинуть страну.

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Напомним, в МИД Молдавии ранее выразили протест России из-за избирательных участков в Приднестровье. Захарова объяснила, почему Кишинёв противится проведению выборов президента РФ.

Андрей Бражников
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