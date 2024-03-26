В Молдавии членам запрещённых партий разрешили участвовать в выборах

В Молдавии Конституционный суд отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых политических партий, в частности это касается представителей партии "Шор". Данный вердикт озвучила по итогам заседания председатель суда Домника Маноле.

"Объявляется неконституционным закон № 280 от 4 октября 2023 года о поправках в Избирательный кодекс (определяет круг лиц, которым запрещено участвовать в выборах. — Прим. Life.ru). Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию", — сказала судья.

После того как Конституционный суд в Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии "Шор" в июне прошлого года, парламент голосами проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) внёс поправки в Избирательный кодекс, чтобы запретить представителям политической силы участвовать в выборах. Однако судьи КС признали эти положения неконституционными.