В Молдавии членам запрещённых партий разрешили участвовать в выборах
КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий
В Молдавии Конституционный суд отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых политических партий, в частности это касается представителей партии "Шор". Данный вердикт озвучила по итогам заседания председатель суда Домника Маноле.
"Объявляется неконституционным закон № 280 от 4 октября 2023 года о поправках в Избирательный кодекс (определяет круг лиц, которым запрещено участвовать в выборах. — Прим. Life.ru). Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию", — сказала судья.
После того как Конституционный суд в Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии "Шор" в июне прошлого года, парламент голосами проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) внёс поправки в Избирательный кодекс, чтобы запретить представителям политической силы участвовать в выборах. Однако судьи КС признали эти положения неконституционными.
А ранее Life.ru писал, что в 2023 году лидера политической партии "Шор" Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы. Политика обвинили в краже одного миллиарда долларов, при этом сам он давно уехал из Молдавии.
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