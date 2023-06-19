Конституционный суд Молдавии запретил оппозиционную партию "Шор"
Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии "Шор", члены которой ранее проводили масштабные антиправительственные митинги. Как сообщает пресс-служба инстанции, с сегодняшнего дня политсила считается распущенной.
"Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной", — говорится в сообщении суда.
Стоит отметить, что рассмотрение дела о запрете партии "Шор" началось ещё 10 мая. При этом 14 июня судьи сообщали, что хотят взять перерыв для оглашения решения.
Как уже рассказывал Лайф, в апреле текущего года лидера партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы. Илана Шора обвинили в краже одного миллиарда долларов, сам политик давно уехал из Молдавии.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU