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19 июня, 12:11

Конституционный суд Молдавии запретил оппозиционную партию "Шор"

Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии "Шор", члены которой ранее проводили масштабные антиправительственные митинги. Как сообщает пресс-служба инстанции, с сегодняшнего дня политсила считается распущенной.

"Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной", — говорится в сообщении суда.

Стоит отметить, что рассмотрение дела о запрете партии "Шор" началось ещё 10 мая. При этом 14 июня судьи сообщали, что хотят взять перерыв для оглашения решения.

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Как уже рассказывал Лайф, в апреле текущего года лидера партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы. Илана Шора обвинили в краже одного миллиарда долларов, сам политик давно уехал из Молдавии.

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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Наталья Исакова
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