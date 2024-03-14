Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер

Парламент Молдавии удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры республики о снятии депутатской неприкосновенности с вице-председателя запрещённой в этой стране партии "Шор" Марины Таубер. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на спикера законодательного органа Игоря Гросу, за лишение иммунитета проголосовало 57 народных избранников.