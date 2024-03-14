Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер
Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата от партии "Шор" Марину Таубер
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU
Парламент Молдавии удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры республики о снятии депутатской неприкосновенности с вице-председателя запрещённой в этой стране партии "Шор" Марины Таубер. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на спикера законодательного органа Игоря Гросу, за лишение иммунитета проголосовало 57 народных избранников.
"За решение о лишении депутата Таубер проголосовало 57 депутатов", — заявил председатель молдавского парламента.
В сообщении также говорится, что этот вопрос рассматривался более пяти часов. Стоит отметить, что молдавские правоохранительные органы подозревают Таубер во вмешательстве в осуществление правосудия.
Ранее Life.ru писал, что в июне прошлого года Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии "Шор", члены которой ранее проводили масштабные антиправительственные митинги. Помимо того, в 2023 году лидера данной политической силы Илана Шора обвинили в краже одного миллиарда долларов и приговорили к 15 годам тюрьмы.