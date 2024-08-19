МЧС: Более 121 тыс человек отселены из 9 приграничных районов Курской области
Более 121 тысяч человек отселили из девяти приграничных районов Курской области. Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.
По его словам, только за прошлые сутки более 650 человек покинули опасные зоны. В настоящее время продолжается работа по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях.
Напомним, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском превысили 3,4 тысячи военных. Российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
ТАСС / ЕРА