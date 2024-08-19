МЧС: Более 121 тыс человек отселены из 9 приграничных районов Курской области

Более 121 тысяч человек отселили из девяти приграничных районов Курской области. Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

По его словам, только за прошлые сутки более 650 человек покинули опасные зоны. В настоящее время продолжается работа по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях.