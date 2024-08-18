Экс-бойцы ВСУ рассказали о готовности отправиться защищать Курскую область
Экс-военные ВСУ готовы выдвинуться в Курскую область против украинских солдат
Экс-военнослужащие из отряда имени Максима Кривоноса, состоящие в освободительном движении, выражают готовность переместиться в Курскую область. Эта мера предусмотрена для противодействия действиям западных наёмников и националистов, действующих в рядах украинской армии. Бойцы отряда рассказали об этом РИА "Новости".
Отряд, в который вошли бывшие бойцы ВСУ, решительно настроен бороться с киевским режимом и защитить мирных жителей. По словам бойца с позывным Борзый, при необходимости они немедленно отправятся в Курскую область.
Другой член отряда, известный как Змей, отметил, что он и его товарищи готовы выполнить любые задачи, связанные с противодействием ВСУ.
"Как и везде, (Как в Курской — Прим.Life.ru), так, как и в Херсонской, Донецке, Луганске, везде всё одинаково — гибнут люди, это просто считаю недопустимым", — добавил он.
Боец под позывным Прометей поделился личной мотивацией: у него в Курской области живёт бабушка, и он считает этот край своей малой Родиной.
Ранее жители села Глушково в Курской области сообщили, что Вооружённые силы Украины разрушили мост через реку Сейм с целью усложнения их эвакуации. Первые удары по мосту пришлись на 15 августа, а после них образовались две крупные дыры, затруднившие выезд.
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