Экс-военнослужащие из отряда имени Максима Кривоноса, состоящие в освободительном движении, выражают готовность переместиться в Курскую область. Эта мера предусмотрена для противодействия действиям западных наёмников и националистов, действующих в рядах украинской армии. Бойцы отряда рассказали об этом РИА "Новости".

Отряд, в который вошли бывшие бойцы ВСУ, решительно настроен бороться с киевским режимом и защитить мирных жителей. По словам бойца с позывным Борзый, при необходимости они немедленно отправятся в Курскую область.

Другой член отряда, известный как Змей, отметил, что он и его товарищи готовы выполнить любые задачи, связанные с противодействием ВСУ.

"Как и везде, (Как в Курской — Прим.Life.ru), так, как и в Херсонской, Донецке, Луганске, везде всё одинаково — гибнут люди, это просто считаю недопустимым", — добавил он.

Боец под позывным Прометей поделился личной мотивацией: у него в Курской области живёт бабушка, и он считает этот край своей малой Родиной.