Жители села Глушково, расположенного в Курской области, считают, что военнослужащие Вооружённых сил Украины разрушили мост через реку Сейм, чтобы осложнить их эвакуацию. Об этом пишут корреспонденты РИА "Новости", пообщавшиеся с ними.

Вывезенная оттуда пожилая семейная пара рассказала журналистам, что мост был разрушен не сразу. По их словам, первые две ракеты прилетели туда ещё 15 августа. После этого стало понятно, что их Глушково необходимо уезжать.

"Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали", — сообщила женщина корреспондентам РИА "Новости".

Другой мужчина сообщил, что в мосту после ударов образовались две большие дыры. Информагенство подчёркивает, что эвакуировали людей военнослужащие Вооружённых сил РФ.

"Проезд ещё возможен был. А сейчас мост разбит, и никто оттуда не выедет", — уточнил житель Глушково.

Помимо этого, из села Званное, которое также располагается в Глушковском районе, несколько дней назад вырвалась ещё одна семейная пара, пока мост ещё был цел. Журналисты отметили, что жители буквально в одних футболках прыгнули в машину, когда начинались боевые действия, и уехали оттуда, ожидая, что вернутся за своими вещами 16 августа, однако на тот момент мост уже был взорван.

"Мы опоздали. Вот всё, что у нас осталось", — указала собеседница РИА "Новости" на собственную футболку.