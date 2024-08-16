ВСУ уничтожили мост в Курской области, где от удара "Точкой У" погибли волонтёры ОНФ
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области, жителей эвакуируют по воде
Последствия второго прилёта. Обложка © Telegram / Прямой Эфир • Курск
ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области, где сегодня погибли волонтёры из ДНР. По данным Mash, противник выпустил по переправе ракеты HIMARS производства США.
"Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ. Также противник наносит удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Враг перешёл к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", — сообщил советник губернатора Курской области Роман Алёхин.
Уточняется, что через полчаса после удара, который унёс жизни российских добровольцев, ВСУ вновь атаковали мост. После этого рухнул один из пролётов переправы. Посёлки Тёткино, Попова-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов отрезаны от Глушковского района. Теперь мирных граждан будут эвакуировать по воде.
Напомним, о гибели двух добровольцев из молодёжного отделения "Народного фронта" ДНР стало известно сегодня днём. Украинская ракета попала в их машину, когда они ехали эвакуировать мирных жителей Курской области через реку Сейм. В авто находился и третий человек — его госпитализировали с травмами.