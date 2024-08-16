"Точка-У" ударила во время вывоза мирных: Стали известны обстоятельства гибели двух волонтёров в Курской области

Двое волонтёров из молодёжного крыла "Народного фронта" ДНР погибли во время эвакуации мирных жителей через реку Сейм в Курской области. Как стало известно Mash, в их ГАЗель попала украинская ракета "Точка-У".

Ракета попала в машину, где находились волонтёры Николай Ковалёв, Давид Соколов и руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко, когда они ехали за жителями Глушковского района. Ковалёв и Соколов погибли, а Геращенко экстренно госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

Все трое работали в Курской области с 9 августа.