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16 августа, 12:18

"Точка-У" ударила во время вывоза мирных: Стали известны обстоятельства гибели двух волонтёров в Курской области

По машине волонтёров "Народного фронта" в Курской области ударила "Точка-У"

Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов. Фото © VK / Молодёжка Народного Фронта

Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов. Фото © VK / Молодёжка Народного Фронта

Двое волонтёров из молодёжного крыла "Народного фронта" ДНР погибли во время эвакуации мирных жителей через реку Сейм в Курской области. Как стало известно Mash, в их ГАЗель попала украинская ракета "Точка-У".

Ракета попала в машину, где находились волонтёры Николай Ковалёв, Давид Соколов и руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко, когда они ехали за жителями Глушковского района. Ковалёв и Соколов погибли, а Геращенко экстренно госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

Все трое работали в Курской области с 9 августа.

Напомним, ранее в ОНФ сообщили, что двое сотрудников "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли в результате после прямого попадания снаряда ВСУ в машину.

Александра Вишнякова
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