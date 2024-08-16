Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 11:53

Два сотрудника "Народного фронта" погибли при обстреле ВСУ в Курской области

Два сотрудника Народного фронта, которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли в результате после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Об этом сообщил ОНФ.

Погибшие — медик гуманитарной миссии Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов.

Что означает ЧС федерального и регионального уровня и какая введена в Курской области
Что означает ЧС федерального и регионального уровня и какая введена в Курской области

А ранее Life.ru сообщал, что ракета упала возле энергетического объекта в Курской области. Снаряд ушёл под землю на 4 метра, поэтому его пришлось откапывать экскаватором. Позже пиротехники МЧС России обезвредили ракету.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров