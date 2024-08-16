Два сотрудника "Народного фронта" погибли при обстреле ВСУ в Курской области
Два сотрудника Народного фронта, которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли в результате после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Об этом сообщил ОНФ.
Погибшие — медик гуманитарной миссии Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов.
А ранее Life.ru сообщал, что ракета упала возле энергетического объекта в Курской области. Снаряд ушёл под землю на 4 метра, поэтому его пришлось откапывать экскаватором. Позже пиротехники МЧС России обезвредили ракету.
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ТАСС / Сергей Бобылев