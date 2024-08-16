Что означает ЧС федерального и регионального уровня и какая введена в Курской области В Белгородской области введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Что это значит и какие ограничения действуют в регионе — в материале Life.ru. 16 августа, 10:02 Эвакуированные жители приграничных районов Курской области во время выдачи гуманитарной помощи. Обложка © ТАСС / AP

Что означает режим ЧС для населения

14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков из-за усиления интенсивности террористических атак ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня, через день его повысили до федерального. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Введение такого режима обусловлено необходимостью быстрого реагирования и выделения средств на ликвидацию последствий негативных явлений и помощь местным жителям. Теперь можно будет оперативно эвакуировать население и выделять деньги на устранение последствий из федерального бюджета. Подобный режим ЧС вводится на 30 суток — предполагается, что этого времени должно хватить на локализацию и устранение проблемы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о введении федерального режима ЧС. Видео © Telegram / SHOT

Для того чтобы жители Белгородской области могли оперативно обращаться за помощью и связываться с близкими, на время действия ЧС федерального характера мобильная связь для них станет бесплатной. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. За пользование мобильными сетями связи не придётся платить жителям девяти районов региона. В ведомстве уточнили, что услуги связи будут доступны и бесплатны для всех жителей этих территорий даже при отрицательном балансе. Можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС-сообщения. Мера коснётся жителей Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов и Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Что такое ЧС федерального и регионального уровня

ЧС федерального уровня вводится в случаях, когда регион уже не может самостоятельно решить проблему ликвидации ЧС и помощи людям. Это определяется в цифрах статистики: такой режим вводится, если пострадало более 500 человек, а материальный ущерб местных жителей и предприятий превысил 1,2 млрд рублей.

Для самого населения режим ЧС федерального уровня по большому счёту не означает серьёзных изменений, но нужно учитывать, что власти могут вводить ограничения в работу организаций и даже по требованию переводить людей временно на другую работу. В случае необходимости может быть запрещено въезжать в саму зону ЧС, может быть временно приостановлена работа предприятий и организаций, находящихся в этой зоне.

При первом требовании властей при режиме ЧС федерального характера жители обязаны эвакуироваться. Пока предприятия, образовательные, культурные и спортивные организации региона продолжат работать по обычному графику, как и объекты торговли и общественного питания. Изменения в режим работы общественного транспорта также не вносятся. Кроме того, жители области смогут, как и раньше, передвигаться в пределах региона, исключение составят закрытые населённые пункты. Обо всех изменениях руководство области и МЧС обязаны информировать граждан через официальные каналы и СМИ. В случае необходимости властями могут быть определены особые условия продажи продовольствия. Глава МЧС Александр Куренков обратил внимание на недопустимость необоснованного повышения цен на товары первой необходимости и продовольствие во время действия режима и поручил ФАС следить за ситуацией.

Срок действия ЧС федерального уровня не превышает 30 суток. Для всех остальных уровней ограничения достигают 60 суток. По окончании этих сроков режим ЧС считается прекращённым или продлевается указом президента РФ или местной властью.

Всего выделяют пять типов чрезвычайных ситуаций: локального уровня (вводится, если в регионе или населённом пункте пострадало не более 10 человек, а общая сумма ущерба не достигает 240 тыс. рублей);

муниципального уровня (если численность пострадавших не превышает 50, а убытки ниже отметки 12 млн рублей);

межмуниципального уровня (здесь ситуация схожа с муниципальным уровнем, но с тем отличием, что ЧС распространяется на несколько населённых пунктов);

регионального уровня (если ЧС ограничена пределами одного региона, пострадало не более 500 человек, а сумма ущерба ниже 1,2 млрд рублей);

федерального (этот режим вводится, если ЧС затрагивает территорию всей страны, а также число погибших превышает 500 человек, сумма убытков — более 1,2 млрд рублей).

Какие ограничения у режима регионального уровня

При режиме регионального уровня ответственность за устранение последствий возлагается на руководство субъекта РФ. Соответственно, при таком режиме власти могут ограничить доступ людей и транспорта в зону ЧС и приостановить работу предприятий, сотрудникам которых угрожает опасность. Также может быть определена ответственность за распространение заведомо ложной информации о ЧС. При режиме ЧС регионального уровня негативные последствия устраняются силами местной власти и на средства из бюджета региона.

Какие ограничения у режима федерального уровня

При режиме федерального уровня ЧС власти могут вводить более жёсткие ограничения, они частично пересекаются с возможными запретами чрезвычайной ситуации регионального характера. Могут также заблокировать передвижение людей в зоне ЧС, обязать граждан эвакуироваться, ограничить работу предприятий, перенести выборы и референдумы на другой период. Также может быть введён запрет на распространение ложной информации о ЧС. Государство во время действия такого режима реагирования вправе изымать собственность граждан и организаций, но с обязательством вернуть её после ликвидации ЧС.

Женщина в Белгороде рядом с модульным укрытием для защиты людей при обстрелах. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Какой режим введён в Белгородской и Курской областях

В Белгородской и Курской областях в настоящее время введён режим ЧС федерального уровня. В Белгородской до 15 августа действовал режим регионального уровня, так как область уже длительное время подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В Курской области на фоне атак ВСУ режим ЧС регионального уровня ввели ещё 7 августа. Спустя два дня его изменили на формат федерального уровня. В ещё одном российском регионе — Липецкой области — введён режим ЧС регионального уровня.

Какие права есть у граждан при режиме ЧС

Стоит отметить, что при ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Единовременно можно получить 15 тыс. рублей, если при ЧС было утрачено имущество первой необходимости, житель такого региона вправе получить компенсацию в 75 тыс. рублей. При полной утрате всего своего имущества гражданин получает 150 тыс. рублей. Родственникам погибших полагается выплата в 1,5 млн рублей. Жителям регионов, в которых объявлен режим ЧС федерального характера, получившим средний или тяжкий вред здоровью, назначается выплата в 600 тыс. рублей. При лёгком вреде здоровью выплата составит 300 тыс. рублей.

Стела на въезде в Курск. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Какие стадии имеет ЧС?

Любая чрезвычайная ситуация развивается по определённому сценарию, у неё есть предварительная стадия, во время которой формируются предпосылки. Также именно в этот момент происходят отклонения от обычной и комфортной жизни населения, и эти случаи начинают учащаться. Первая стадия ЧС связана с событиями, которые влекут за собой угрозу жизни и здоровью населения. В этот период могут разрушаться инфраструктурные объекты. Во время второй стадии власти начинают ликвидировать последствия ЧС, помогают пострадавшим, эвакуируют население, локализуют неблагоприятное явление. Третья стадия предполагает устранение долгосрочных последствий ЧС. Очевидно, что в Белгородской и Курской областях в данный момент ЧС находятся на второй стадии.

Какие типы ЧС бывают

Чрезвычайные ситуации различаются не только по уровню реагирования органов власти, но и по причинам, которые их вызвали. ЧС бывают природными, техногенными и биолого-социальными. В первом случае чрезвычайная ситуация может быть введена из-за паводков, землетрясения или цунами, во втором случае должны иметь место опасные инциденты на производствах и транспорте. Третий вид обусловлен распространением опасных вирусов, вызывающих пандемию. Подобная классификация помогает специалистам определить правильную тактику в ликвидации ЧС и быстро спланировать действия для эффективной работы. Также такое распределение позволяет использовать методы статистического исследования и выявления тенденций возможного развития чрезвычайной ситуации.