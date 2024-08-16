Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 10:37

Ракета ВСУ упала возле энергообъекта в Курской области

Похожая на "Точку-У" ракета упала у энергетического объекта в Курской области

Ракета, похожая на украинскую "Точку-У", упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.

"Ракета, предположительно, "Точка-У" упала возле энергетического объекта в Курской области", — сказал собеседник агентства и уточнил, что в настоящее время проводится обезвреживание ракеты.

По его словам, ракета ушла под землю на 4 м, сапёры откапывают её экскаватором. Сотрудники МЧС считают, что боевая часть ракеты сдетонировала. Ущерба энергетическому объекту нет.

Российский комбат "Викинг" рассказал, как изменился характер СВО за два года
Российский комбат "Викинг" рассказал, как изменился характер СВО за два года

А ранее ВСУ пытались атаковать Крым. Их беспилотники и безэкипажные катера были уничтожены над Чёрным морем.

Обложка ©

Telegram / "Бердянск. Официально"

Андрей Бражников
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров