Ракета ВСУ упала возле энергообъекта в Курской области

Ракета, похожая на украинскую "Точку-У", упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.

"Ракета, предположительно, "Точка-У" упала возле энергетического объекта в Курской области", — сказал собеседник агентства и уточнил, что в настоящее время проводится обезвреживание ракеты.

По его словам, ракета ушла под землю на 4 м, сапёры откапывают её экскаватором. Сотрудники МЧС считают, что боевая часть ракеты сдетонировала. Ущерба энергетическому объекту нет.