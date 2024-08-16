Российский комбат "Викинг" рассказал, как изменился характер СВО за два года
Комбат "Викинг" Сосонный: БПЛА изменили характер ведения боевых действий
Характер ведения боевых действий существенно изменился с момента начала специальной военной операции. Об этом рассказал журналистами командир подразделения БАРС-23 "Орёл" с позывным "Викинг" Алексей Сосонный.
По его словам, главное изменение связано с развитием роботизированных и беспилотных технологий.
"Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и "крылья" для разведки", — приводят слова собеседника РИА "Новости".
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Александр Река/ТАСС