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16 августа, 11:48

МЧС обезвредило американскую ракету у объекта ТЭК в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области. За сутки сапёрам удаётся обследовать порядка двух гектаров территории, рассказали в министерстве.

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ в Курской области. Видео © МЧС России

"Более 70 взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России в Курской области. Специалисты сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению ВОП в регионе. Сегодня на территории объекта энергетического комплекса пиротехники обезвредили ракету, предположительно, американского производства", – уточнили в МЧС.

Ранее сегодня стало известно, что ракета упала возле энергетического объекта в Курской области. Изначально сапёры считали, что речь идёт об украинской "Точке-У". Ракета ушла под землю на 4 м, поэтому её пришлось откапывать экскаватором.

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МЧС России

Андрей Бражников
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