МЧС обезвредило американскую ракету у объекта ТЭК в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области. За сутки сапёрам удаётся обследовать порядка двух гектаров территории, рассказали в министерстве.

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ в Курской области. Видео © МЧС России

"Более 70 взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России в Курской области. Специалисты сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению ВОП в регионе. Сегодня на территории объекта энергетического комплекса пиротехники обезвредили ракету, предположительно, американского производства", – уточнили в МЧС.