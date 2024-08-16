МЧС обезвредило американскую ракету у объекта ТЭК в Курской области
Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ вблизи территории объекта энергетического комплекса Курской области. За сутки сапёрам удаётся обследовать порядка двух гектаров территории, рассказали в министерстве.
Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ВСУ в Курской области. Видео © МЧС России
"Более 70 взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России в Курской области. Специалисты сводного отряда МЧС России продолжают работы по уничтожению ВОП в регионе. Сегодня на территории объекта энергетического комплекса пиротехники обезвредили ракету, предположительно, американского производства", – уточнили в МЧС.
Ранее сегодня стало известно, что ракета упала возле энергетического объекта в Курской области. Изначально сапёры считали, что речь идёт об украинской "Точке-У". Ракета ушла под землю на 4 м, поэтому её пришлось откапывать экскаватором.
МЧС России