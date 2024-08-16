"Делали выбор в пользу людей": В ОНФ почтили память молодых волонтёров, убитых "Точкой-У"

Погибшие в машине от удара украинской "Точки-У" в Курской области волонтёры "Народного фронта" Давид Соколов и Николай Ковалёв по прозвищам Тюр и Чапай жили смело и всегда выбирали помощь людям. Так в траурном напутствии убитых ракетой ребят описал глава молодёжного крыла ОНФ Владимир Тараненко.

"Это Давид и Коля, Тюр и Чапай. Коля был тем самым сложным подростком, с которыми мы работали в Дружине. Он яркий пример того, как человек может измениться. О нём невозможно рассказать коротко — слишком много ярких моментов связано с этим парнем. <...> Коля активно работал и помогал людям на освобождённых территориях, принимал участие в помощи бойцам, находящимся на СВО", — написал он в телеграм-канале.

Давид присоединился к команде волонтёров осенью 2022 года, будучи демобилизовавшимся студентом. На фронт парень добровольно отправился в 18 лет, после того как было объявлено о проведении спецоперации на Украине. Для него, как для жителя Донбасса, это было самое естественное решение. Кроме того, конфликт стал семейным делом, после того как дядя Давида был убит в 2014 году, защищая Саур-Могилу. Вернувшись на гражданку, он отправился в "Народный фронт", чтобы продолжить помогать людям. Тараненко назвал Давида ярким, талантливым и смелым.

"Мне сложно вспомнить дни, когда эти мужики не улыбались. Они жили смело. Они делали выбор в пользу людей каждую минуту своей жизни", — подытожил глава молодёжного крыла ОНФ.