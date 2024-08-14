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14 августа, 19:02

Обязательную эвакуацию объявили в посёлке Глушково Курской области

В селе Глушково Курской области началась обязательная эвакуация. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что покидать опасные территории жителям помогут военные и представители силовых структур.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации посёлка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям", — написал он в своём телеграм-канале.

Волонтёры вывозят пожилых жителей Глушковского района Курской области
Волонтёры вывозят пожилых жителей Глушковского района Курской области

Напомним, что 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область, бои идут и сейчас. ВСУ уже потеряли 2,3 тысячи военных при нападении на российский регион. Жителей приграничья в связи с обострённой ситуацией эвакуировали. Ранее стало известно, что около 8 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР, в том числе 2500 детей. Курян призвали не публиковать в Сети данные о потерянных родных и близких, чтобы ими не мог воспользоваться противник.

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Александра Мышляева
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