Около 8 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР, в том числе 2500 детей

Около восьми тысяч жителей Курской области, в числе которых 2 500 детей, в настоящее время находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Они расположены в 11 российских регионах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развёрнуты 143 пункта временного размещения. В них — около восьми тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей", — указано в сообщении.