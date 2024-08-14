Около 8 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР, в том числе 2500 детей
Сбор гуманитарной помощи в Курской области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Около восьми тысяч жителей Курской области, в числе которых 2 500 детей, в настоящее время находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Они расположены в 11 российских регионах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развёрнуты 143 пункта временного размещения. В них — около восьми тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей", — указано в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве дополнили, что в Курской области продолжаются работы по временному отселению и всестороннему обеспечению жителей приграничных населённых пунктов. За минувшие сутки около 200 курян разместились в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей. По данным МЧС, свыше 450 ПВР вместимостью более 35 тысяч человек готовы принимать курян и помогать им в такой непростой ситуации.
Напомним, что 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область, бои в приграничье ведутся до сих пор. За минувшие сутки ВС РФ предотвратили сразу несколько попыток противника вклиниться на российскую территорию. ВСУ тем временем потеряли 2,3 тысячи военных при нападении на российский регион. Стало известно, что за прошлые сутки из региона было вывезено свыше двух тысяч человек.